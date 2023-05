"Cuando me jubile puedo acompañarlos de maletero": Lacalle bromeó con Sanguinetti y Mujica tras viaje de los expresidentes a Argentina

Lacalle resaltó la actitud de los expresidentes -de distintas ideologías- de ir a Buenos Aires u otro país a hablar bien de Uruguay.

El presidente Lacalle Pou participó este martes en la presentación de un libro sobre el Mevir en el Sodre y coincidió con los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

En su discurso, Mujica dijo que estaba en el Sodre "en absoluta minoría" pero reconociendo las cosas que hay que reconocer "porque eso es un valor del Uruguay". Esas palabras llevaron a Lacalle a sentirse orgulloso por la presencia de los expresidentes.

"A mi me gusta llamarlos presidentes porque es una forma de respeto a lo que dieron por el país y que por lo menos a mí me hace sentir orgulloso", expresó.

"Cualquiera de los presidentes que están acá pudo haber desestimado o minimizado la acción de Mevir y ninguno de los dos lo hizo. Verlos ahora sentados acá juntos me retrotrae a esta gira artística que hicieron, no sé cómo les fue, en Buenos Aires... cuando me jubile puedo acompañarlos de maletero", bromeó Lacalle.

A su vez, resaltó la actitud de los expresidentes -de distintas ideologías- de ir a Buenos Aires u otro país a hablar bien de Uruguay.

"Hoy me levanté leyendo unas declaraciones del presidente Mujica con el cual tengo matices; pero esos matices -que son bienvenidos- no obsta a que cuando fueron a Buenos Aires la columna vertebral de sus declaraciones fue 'vamos a hablar bien de nuestro querido país' que para hablar mal lo hacemos de la frontera para adentro, tenemos tiempo para pelearnos políticamente cuando llegue el momento", comentó el mandatario.

Respecto a Mevir, Lacalle señaló que cuando se deciden recursos se trata de ser "justos". " Es una política nacional anclada en un necesidad que va evolucionando, un Estado fuerte y necesario que realmente tuvo la visión de dónde tenía que estar y dónde no", remarcó.

Por último, destacó el rol de los tres partidos políticos (Colorado, Nacional y Frente Amplio) con Mevir. "Le dieron su visión y le pusieron su gota afectiva, pero que lo respetaron en su esencia. Por eso seguramente tengamos 55 años más de Mevir evolucionado, pero siguiendo con el mismo espíritu del doctor Alberto Gallinal", concluyó.