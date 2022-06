"Cuando van a retirar la mercadería, no hay nada a su nombre": fiscal advierte por estafas a través de Marketplace

Fossati llama a estar atentos y “tener cuidado cuando se compra por Internet, que se aseguren, que no realicen giros de dinero si no tienen las garantías de que se va a recibir el producto”.

A finales de la semana pasada la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que advertía por una nueva modalidad de estafa: involucra transacciones de moneda extranjera en condiciones "muy beneficiosas", e implica el clonado del perfil de alguna red social de una persona.

Este lunes, Telemundo dialogó con la fiscal Gabriela Fossati sobre las modalidades de estafa que se vienen registrando a través de Internet, tanto en páginas de compra y venta de productos, como a través de redes sociales y WhatsApp.

“Hay una página, por ejemplo Marketplace (perteneciente a Facebook), que se venden innumerables productos. Hemos detectado muchas veces la venta de productos hurtados (que se han podido localizar y las personas formalizadas por el delito de receptación)”, dijo la fiscal, y agregó: “Hay otras páginas, pero no tan repetidas, por eso no me animo a citarlas. En el caso de Marketplace es algo con una frecuencia tan importante que claramente a mí me hace presuponer que los responsables de la aplicación no están tomando los resguardos necesarios”.

Otra de las modalidades que se da con mucha frecuencia a través de esa página, comentó la fiscal, es “la venta de productos como televisores de altas pulgadas, Playstation, teléfonos de alta gama”. “En general son usuarios perfiles de mujeres, todas diferentes; luego, cuando el interesado se contacta a través de la red, se le da un número de contacto para que se comuniquen con otra persona, que normalmente es un hombre, hacen el acuerdo comercial, piden que realicen un giro, y la gente realiza el giro, y eso es algo en lo que sería bueno que empezáramos a ser muy cuidadosos”, relató Fossati.

En esos mismos casos muchas veces también se envía una boleta de encomienda falsa, simulando el envío del producto comprado. “Tengo varias causas detectadas con boletas de una misma empresa de transporte, que aparentemente habrían sido sustraídas, todavía no lo tengo con claridad”, dijo la fiscal, y explicó que con esa boleta falsa justifican la encomienda para inducir a abonar la totalidad de la compra a través de redes de pagos.

“Luego, cuando van a retirar la mercadería, no hay nada a su nombre, y le dicen que es una boleta robada y no es real. De esos tenemos muchos casos”, dijo la fiscal.

En ese sentido, Fossati llama a estar atentos y “tener cuidado cuando se compra por Internet, que se aseguren, que no realicen giros de dinero si no tienen las garantías de que se va a recibir el producto”. “Son muchísimas las personas, de todas las edades, de 18, 20, 30 años, que están comprando, que creen tener la certeza, que giran dinero que para ellos es muy importante, y no reciben el efecto”, agregó.

Otras modalidades de estafa

En diálogo con Telemundo, la fiscal contó que “otra modalidad importante a tener en cuenta es cuando ofrecen préstamos”. “Increíblemente, les piden que para recibir el préstamo primero realicen un primer depósito. Eso debería llamar la atención y tener mucho cuidado porque luego esos depósitos no se devuelven y esos préstamos nunca se hacen”, explicó.

Otras de las maniobras se da a través de la red de mensajería WhatsApp. “Hay distintas modalidades. De las que yo tengo en mi Fiscalía, algunas son a través de habilitar links que luego ingresan a los teléfonos y a través de ese ingreso se apropian de contactos, y hacen distintos pedidos a los contactos”, dijo Fossati, y agregó. “La otra modalidad es crear un perfil de una mujer, contactarse, pasarle un teléfono y luego seguir la negociación a través de WhatsApp”.