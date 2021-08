Cuatro personas fueron imputadas por delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas

El abogado defensor, Pablo Casas, señaló a Telemundo que recién comenzó la investigación, que "es muy compleja" y permitirá dilucidar "cuál es la real participación" de los imputados "si es que la tienen".

Cuatro personas fueron imputadas este domingo por delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas. Se dispuso la prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de 1er. Turno, liderada por la fiscal Mónica Ferrero.

Dos de los cuatro imputados tienen antecedentes penales, mientras que los otros dos son primarios absolutos. Casas dijo que uno de los imputados fue procesado en 2012 por un delito de narcotráfico, y el otro fue procesado por un delito que no está vinculado con el tráfico de estupefacientes.

La investigación de Ferrero concluyó que son armas de gran porte, poco frecuentes en Uruguay. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo a Canal 4 que este tipo de armas no son comunes. "Encontramos mucha plata y mucha arma. El análisis que estamos haciendo es que era la moneda de cambio con la que se iba a comprar droga", señaló.

"Extraña el poder de tiro de los fusiles y la cantidad de armas cortas, que no es usual encontrar en nuestra zona, lo que nos da la sensación de que no eran para acá. Pero eso es parte de la investigación que se está haciendo y seguiremos el hilo para encontrar a dónde iba dirigida esta operación", agregó el secretario de Estado.

El abogado defensor, sin embargo, dijo que no le constaba que fuera así. "No surge de la carpeta de investigación de la fiscal, no hay ninguna prueba que indique eso con claridad", indicó.