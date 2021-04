Cuatro sectores paralizados por la crisis reclaman al gobierno medidas para poder mantener las empresas y el empleo

Transportistas, salones de fiestas y gastronómicos reclaman desde una renta básica de emergencia hasta un afloje en el pago de impuestos y obligaciones al Estado.

En esta semana los ministerios de Economía y Trabajo anunciarán medidas para los rubros más afectados según adelanto la semana pasada el presidente Lacalle.

En Uruguay hay unas 450 empresas chicas dedicadas al transporte escolar y no están trabajando. Son empresas familiares que tienen algún empleado y que de costo tienen 30 mil pesos mensuales y algunos 1000 dólares de cuota de sus vehículos. Sin ingresos y con egresos, piden medidas.

Para quienes transportan turistas la situación también es de ingreso cero. Tienen esperanza en que el sector sea atendido con las medidas que el ministro Cardoso presentó al presidente. Dicen que los bancos privados no han tenido consideración por la situación y que necesitan apoyo porque normalmente pasan el invierno con sus ahorros del verano que esta temporada, no existieron.

Los organizadores de fiestas también no trabajan hace 1 año y un mes. Han tenido más de 30 reuniones con autoridades pero dicen que no consiguieron nada. Les preocupa que cuando puedan reabrir, ya no tienen capital para recomenzar.

Los restaurantes y locales gastronómicos pueden trabajar con aforo, pero dicen que no hay consumo. Un estudio del Colectivo Gastronómico del Uruguay muestra que un restaurante que factura un millón de pesos al mes, tiene comprometidos 968 mil pesos y le quedan de ingresos 32 mil.