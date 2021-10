¿Cuota para ingreso de turistas a Uruguay?: "No está descartado nada", dijo Monzeglio

Este jueves se reunirán cuatro ministerios en Torre Ejecutiva para determinar condiciones de apertura de fronteras para turistas.

En 12 días volverán a abrirse las fronteras para turistas extranjeros que quieran visitar Uruguay. Se trata de una nueva fase que iniciará el 1° de noviembre (desde octubre, en tanto, pueden ingresar al país los extranjeros con inmuebles en el país y sus familias).

En ese sentido, el ministro interino de Turismo, Remo Monzeglio, aseguró que están "trabajando muchísimo" y que mañana jueves se reunirán en Torre Ejecutiva cuatro ministerios para "tocar todos los aspectos relativos a la apertura de fronteras para el primero de noviembre".

Consultado sobre la posibilidad de que Uruguay aplique "cuotas" para la llegada de visitantes al país como hizo Argentina, Monzeglio dijo en rueda de prensa que "no está descartado nada". "No podría descartarlo yo, en la medida en que recién mañana vamos a tratar eso. No ha estado por ahora en consideración", afirmó.

Sobre la cantidad de personas que esperan para esta temporada de verano, el ministro de Turismo consideró que todavía no tienen una cifra definida, porque dependerá de las condiciones de la apertura de fronteras.

En relación a los precios, Monzeglio aseguró que la cartera "siempre se reúne" con "Cambadu, con la Asociación de Supermercados y con todos los que son fijadores de precios". "Se estipula, y este año no va a ser diferente, una lista referencial de precios, donde las personas pueden conocer el precio antes de ingresar a comprar. Queremos que la gente sepa antes de consumir cuánto va a pagar", aseguró.

Sin embargo, consideró que hay que tener en cuenta que los precios varían porque dependen de los costos. "Lo que tenemos que ayudar es a que se tome conciencia de que hay gente que tiene determinados costos que obviamente determinan los costos que venden. No es lo mismo mi Santa Lucía natal que plena temporada en Punta del Este. Obviamente hay diferentes costos y en consecuencia habrá diferentes precios", aseguró.

Monzeglio es el ministro interino porque Tabaré Viera, titula de la cartera, viajó a Brasil para intentar revertir la decisión del gobierno del país vecino que impide la llegada de cruceros a Uruguay. En ese sentido, Monzeglio consideró que "hay expectativa" y "muchísima esperanza". "No es fácil, Brasil es un país muy grande, pero tenemos muchísima confianza en el ministro Viera", dijo el subsecretario.