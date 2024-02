"Da mucha pena porque la conclusión para la gente es que podés gastar US$ 80 millones y no pasa nada", dijo Gandini sobre Antel Arena

"La Fiscalía dice que no es delito, buá... a mi me parece que estuvo al borde de serlo al menos", agregó el senador.

El senador y precandidato del Partido Nacional Jorge Gandini dijo que "respeta" la resolución del fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado de archivar la causa penal sobre la construcción del Antel Arena pero que le cayó "mal" y que no se lo esperaba.

"El fiscal no encontró delitos en las conductas, pero no cambian los hechos: lo tenía que hacer la intendencia y lo hizo Antel, era una plataforma para Carolina Cosse para ser intendenta, dijo que iba a salir US$ 42 millones y salió US$ 118 millones, hubo varias observaciones del Tribunal de Cuentas y muchas cosas se hicieron sin licitación, entre otra cantidad de irregularidades", dijo Gandini a Telemundo este jueves, y sentenció: "La Fiscalía dice que no es delito, buá... a mi me parece que estuvo al borde de serlo al menos".

El senador señaló que le da "mucha pena" que se archive el caso "porque la conclusión de mucha gente es que podés hacer lo que quieras y no pasa nada".

"Podés gastar US$ 80 millones de dinero público y no pasa nada. Acá hubo irregularidades probadas. (...) Para la Fiscalía no es delito. Será ignorancia, falta de idoneidad para administrar, pero para la Fiscalía no es delito. Es discutible, pero hay que respetarlo", declaró.

Consultado sobre las palabras de Cosse, que definió la denuncia como una "operación política" en su contra, Gandini la criticó: "Aprendió eso de que ser víctima paga y siempre se pone en víctima. Se podrá hacer la víctima, pero los hechos son los hechos".