Da Silva contra todos: le preguntó a Balbi "de dónde le pagó Marset", cuestionó "quién podría contratar a Ache" y apuntó a Jorge Díaz 

"Yo celebro que el fiscal no se coma la pastilla. No fueron a hablar de los goles del 'Chengue' Morales", dijo el senador blanco sobre la reunión entre Ache y Balbi.

El senador blanco Sebastián Da Silva hizo gala este martes de su estilo confrontador y en diálogo con la prensa arremetió contra el abogado Alejandro Balbi, la exvicecanciller Carolina Ache y el exfiscal de Corte -y actual defensor de Ache- Jorge Díaz.

Primero apuntó a Balbi, que este lunes declaró ante el fiscal Alejandro Machado por la causa que investiga la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. En ese momento Balbi era su abogado.

"Su declaración habla de un gestor de traficantes de drogas. Obviamente yo celebro que el fiscal no se coma la pastilla. No fueron a hablar de los goles del 'Chengue' Morales. Vamos bien encaminados por ahí", dijo Da Silva.

El parlamentario contó que se acaba de "enterar que los honorarios de los abogados penales no pasan por la Senaclaft (Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos)". "Voy a analizar la ley. Hoy no tiene ningún control", dijo, y añadió: "Cualquier narco puede pagar US$ 5 millones por una gestión y el dinero ingresa en el sistema bancario".

¿No se trata de un negocio entre privados? "¿Cómo un negocio entre dos privados? Si el origen de fondos en este país está sobrecontrolado. Qué tiene que ver un negocio de privados. Por esas preguntas empieza el leru leru y los derechos híbridos y aleatorios que terminan en una bomba que nos explota en la cara", se molestó.

"La gente dice que el pobre narcotraficante tiene derecho a la asistencia. Hay que preguntarle el origen de los fondos. ¿De dónde te pagó, Alejandro Balbi, Marset? (...) ¿El abogado penalista de dónde saca la plata? ¿Por qué está mal preguntarle de dónde saca la plata?", enfatizó.

Consultado sobre la postura de Ache, que el miércoles pasado declaró en Fiscalía y prendió la mecha para la crisis del gobierno, respondió: "Decí que no necesita trabajar, quién la puede contratar a una mujer que grabó 50 horas a un superior a cara descubierta. Son personalidades complejas".

Finalmente, fue consultado acerca de si Díaz está "detrás de este tema". "Por supuesto", dijo, y añadió que "por supuesto" tiene una intencionalidad política de afectar a la coalición de gobierno.

"Querría saber qué le pasó en su juventud para tener tanta cizaña con los partido tradicionales. Hay que ver el tuit que puso del ajedrez", cerró, mencionando una publicación del 25 de octubre.