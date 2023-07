Da Silva criticó a Manini por pedir que OSE no cobre por el agua y agregó: "Acá el que manda son las nubes y el agua"

Consultado sobre si molesta lo que hace Manini Ríos, Da Silva respondió que "personalmente" sí.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva salió al cruce de las declaraciones de su par cabildante Guido Manini Ríos, y dijo que le "molesta" lo que está haciendo el legislador.

Manini dijo este martes en la media hora previa del Senado que es "imprescindible" que OSE no cobre el consumo de agua "mientras no sea potable" y afirmó que eso sería de "estricta justicia". Ante esto, Da Silva apuntó que "no es momento" para hacer un planteo de ese tipo.

"Estamos actuando de acuerdo a las circunstancias extraordinarias que nos sobrepasaron a todos", expresó el senador nacionalista en rueda de prensa.

A su vez, señaló que el Fondo de Emergencia Hídrica que creó el gobierno para enfrentar la crisis marca una "discrecionalidad mayor" y dentro de esa "discrecionalidad" se verán con el transcurso de las lluvias. "Acá el que manda son las nubes y el agua", aseguró.

Consultado sobre si molesta lo que hace Manini Ríos, Da Silva respondió que "personalmente" sí.

El proyecto de ley que crea este fondo se votará mañana "como grave y urgente". En primera instancia será en el Senado y luego en Diputados.

"Lo que marca el fondo es un instrumento legal que permite que el Estado pueda usar discrecionalidad excepcional para atender la emergencia. Discrecionalidad que ayer comenzó con la entrega de los fondos para la gente beneficiada", concluyó.