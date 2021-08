Da Silva cuestionó a Cosse por "relativizar" las irregularidades de Andrade y dijo que el FA se "victimiza" igual que con el caso Sendic

“Nadie va a señalar con el dedo a alguien por estar atrasado con algún tributo. (Pero) sí podemos cuestionar a responsables de que existan varias oficinas para regularizar los planos que lo relativizan", dijo el senador.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva cuestionó a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por “relativizar” las denuncias contra el senador Oscar Andrade respecto a irregularidades en la construcción de su vivienda, que fueron informadas por Santo y Seña.

“Nadie va a señalar con el dedo a alguien por estar atrasado con algún tributo. (Pero) sí podemos cuestionar a responsables de que existan varias oficinas para regularizar los planos, como la intendenta Carolina Cosse, que lo relativiza. Eso es lo complicado”, dijo Da Silva.

Previo a la transmisión del programa, y cuando se conocía únicamente un adelanto, la jerarca municipal envió un mensaje a través de las redes respaldando al dirigente comunista.

“Ladran Sancho…”, escribió Cosse, etiquetando a Andrade, en referencia a la popular frase “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”, que se le atribuye erróneamente a el Quijote de la Mancha y que se utiliza para señalar que alguien avanza a pesar de las críticas.

El senador blanco descartó que desde el Parlamento se tomen medidas contra Andrade, y dijo que, en cualquier caso, será el Banco de Previsión Social (BPS) y la Intendencia de Canelones (la casa está ubicada en el balneario San Luis) quienes deberán tomar medidas.

“Es uno de los tantos errores que se pueden cometer. Lo que marca el sentido común es que se asuma como tal y se regularice. Es inadmisible la actitud de victimización, negación del error, por parte de autoridades que son los que están encargadas de llevar adelante este tipo de acciones, como Cosse. Eso es lo preocupante”, insistió.

Da Silva dijo que hay una “victimización simétrica” del Frente Amplio con respecto al caso Raúl Sendic, exvicepresidente de la República.

“Se victimizan igual frente a un error objetivo. Si hoy la Caminera me para por estar excedido de velocidad no puedo decir que me están persiguiendo porque soy un senador del oficialismo. Me agarraron en una recta a 140 km/h, el error es mío, asumo y pago la multa”, declaró.

El dirigente del Espacio 40 llamó a “no politizar un error que puede tener cualquiera”

“Hay que hacer lo que hacen los hombres y mujeres que es asumir la realidad, ir al BPS y a la intendencia y regularizar. Dejarse de romanticismo con filantropía", sentenció sobre el tema.