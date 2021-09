Da Silva dijo que "no hay diferencias genéticas" en Colonia, pero reivindicó su "cultura piamontesa, suiza, menonita y alemana"

“Yo no sé si hay diferencias genéticas, diferencias genéticas no, pero no es lo mismo la cultura nordestina de Brasil que la Suiza o menonita. Son culturas muy distintas", declaró el senador blanco.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva se refirió a la polémica por los dichos de la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, que atribuyó los buenos resultados de los estudiantes del departamento de Colonia a la “genética” de las familias de la zona.

“Hay una discusión por titulares, una costumbre arraigada en este momento en Uruguay. Lo que quizás quiso decir es parte de lo que nosotros vivimos. Nosotros defendemos mucho a Colonia que es una conjunción de cultura piamontesa, suiza, menonita y alemana que es un ejemplo diario en la parte productiva”, comenzó Da Silva.

El legislador dijo que en “el mundo del campo, Colonia es por lejos el mejor Uruguay”.

Consultado si había diferencias genéticas, Da Silva respondió: “Yo no sé si hay diferencias genéticas, diferencias genéticas no, pero no es lo mismo la cultura nordestina de Brasil que la Suiza o menonita. Son culturas muy distintas. (...) En Colonia quiero reivindicar es esa cultura piamontesa, suiza, menonita y alemana, la cual admiramos y cada vez que vamos para ahí tenemos ejemplos para replicar en el resto del país".

Interrogado si Cherro se había equivocado al hablar de genética, Da Silva declaró que “seguramente sí”.

Más adelante, retomó los elogios para la “cultura” del departamento del suroeste del territorio nacional: “La cultura del trabajo que se ha perdido en este país, si la queremos ver reflejada en un lindo espejo hay que ir a Colonia”.

Cherro volvió a hablar sobre este tema este jueves en Radio Oeste de Nueva Helvecia y aclaró: “No digo que genéticamente promueven más porque tienen otras ascendencia. No me estaba refiriendo a los genes, sino más bien al origen, a la génesis, desde el punto de vista cultural”, indicó la jerarca este jueves a la misma emisora.