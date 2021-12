Da Silveira: Codicen tomó "en serio" el caso de Cherro y le pidió una exposición escrita por afirmar que tenía un posgrado que no existe

Por otra parte, el ministro de Educación y Cultura catalogó de "irresponsables" los juicios que algunas personas hicieron tras conocer la noticia. "En estas cosas no hay que hace la del avestruz, no hay que meter la cabeza en la tierra, negar lo que está ocurriendo; tampoco hay que cobrar al grito y ponerse a emitir juicios sin tener claro cuáles son los hechos y su alcance", valoró.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, aseguró que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) está trabajando "con responsabilidad y seriedad" en el caso de la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro.

En su currículum oficial, la jerarca incluyó un posgrado en Comunicación Organizacional que nunca existió. En realidad, los estudios cursados por Cherro en 2002 eran un curso de educación permanente y no un posgrado. Luego de que la diaria diera la noticia, fundada en un pedido de acceso a la información pública a la Facultad de Información y Comunicación (FIC), Cherro admitió el "error" y lo rectificó en la web institucional de la ANEP.

El secretario de Estado señaló que ante este caso, "se está procediendo como hay que proceder": "primero, tomar en serio la denuncia, no ignorarla. Segundo, averiguar bien qué es lo que está pasando, establecer los hechos".

"En estas cosas no hay que hace la del avestruz, no hay que meter la cabeza en la tierra, negar lo que está ocurriendo; tampoco hay que cobrar al grito y ponerse a emitir juicios sin tener claro cuáles son los hechos y su alcance", valoró el ministro.

Según explicó, el Codicen le pidió a Cherro una explicación por escrito en la que se se basará para tomar una decisión.

Da Silveira no quiso adelantar un pronunciamiento. "Prefiero no adelantarme y hacer juicios hasta no tener todos los elementos. Hay que ser responsable, transparente y respetuoso con todos los implicados. Vamos a esperar a entender bien qué es lo que pasó y a partir de ahí veremos cómo se evalúa la situación", dijo.

Por otra parte, catalogó de "irresponsables" los juicios que algunas personas hicieron tras conocer la noticia. "Me parece que vivimos en una época, capaz alimentada por las redes, en la que todos nos apuramos mucho a juzgar, a veces por lo que dice un titular de prensa sin ni siquiera leer el cuerpo del artículo. Creo que son un poquito irresponsables los juicios, de propios y ajenos", afirmó.

"Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, se está trabajando desde ayer en establecer claramente cuál es la situación", reiteró.

Por otra parte, el ministro subrayó que este caso no tiene "nada que ver" con el del exvicepresidente Raúl Sendic, quien se presentaba como licenciado y "medalla oro" en Genética Humana por la Universidad de La Habana, que nunca ofreció ese curso. Da Silveira dijo que el líder de la Lista 711 "afirmaba tener un título terciario que resultó que no tenía, lo afirmó repetidas veces, lo incluyó en varios currículums y contestó que sí lo tenía muchas veces".

Por el contrario, en el caso de Cherro "no hay duda" de que tiene título. La directora de Secundaria es profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República (Udelar). "Es una situación en términos de valoración académica bien diferente", expresó el ministro.

"No nos apuremos a juzgar, primero terminemos de entender dónde estamos", resumió.