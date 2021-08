Da Silveira defendió reforma del bachillerato: "La tendencia internacional no es hacia una creciente especialización"

"Tenemos que aprender de lo que pasa en el mundo y no quedar atados del pasado", afirmó el ministro de Educación y Cultura.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, defendió este jueves la reforma del bachillerato que impulsan desde el Consejo Directivo Central (Codicen). La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) creará el bachillerato Interdisciplinario General, un modelo de educación media en el que los estudiantes solo tendrán que elegir un “énfasis” en sexto año de liceo. En quinto -también a diferencia de lo que sucede hoy- todos tendrán las mismas materias.

"Hay muchas razones, para empezar que no es bueno que un chico de 15 años tenga que tomar decisiones que le cierre eventuales puertas futuras en materia de su formación", afirmó Da Silveira.

En tanto, aseguró que "la tendencia internacional no es hacia una creciente especialización del bachillerato, si no exactamente lo contrario". "Cuando uno mira al mundo, lo normal no es que se haga elegir demasiado temprano a los alumnos, de hecho en muchos países uno ni siquiera elige una profesión específica cuando entra a la universidad, elige después", agregó.

Otra de las consideraciones que hizo el ministro sobre el tema es que "de algún modo todavía estamos en la estela de una realidad histórica pasada, que es que la educación secundaria nació como preámbulo de la educación terciaria. Entonces existían los preparatorios en arquitectura, veterinaria, medicina, porque eran vistos como la antesala de la educación universitaria". "Esa es una visión de la educación media que ha cambiado en el mundo, era una visión elitista, que hacía que la educación universitaria solo tenía sentido para el que iba a terminar con un título universitario", afirmó.

"Es una discusión interesante, pertinente, tenemos que aprender de lo que pasa en el mundo, cuáles son los consensos técnicos, y no quedar atados del pasado. No todo lo que se hizo, aunque tuviera sentido hace 40 años, sigue teniendo sentido hoy", consideró Da Silveira.

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) ya se manifestó en contra de la reforma de bachillerato. El secretario general de Fenapes, José Olivera, consideró en entrevista con Radio M24 que “tiene una lógica clarísima, reducir la cantidad de horas docentes para de esa forma bajar la masa salarial que es parte del objetivo que el gobierno nacional le ha impuesto a todo el sistema educativo” y que se va a “una formación general básica”. Dijo que esta reforma, en el mejor de los casos a los jóvenes les servirá para "competir" en el mercado laboral “ocupando los peores puestos de trabajo, en las peores condiciones de trabajo, y en las peores remuneraciones”.