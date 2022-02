Da Silveira se opone a que niños no vacunados tengan que hacer cuarentena si hay brote en un aula

“Personalmente es una decisión que no me gustaría tomar. Estamos conversando para encontrar caminos y que no sea necesario”, dijo el ministro de Educación y Cultura.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, se mostró contrario a la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de determinar una cuarentena para los niños y adolescentes con una dosis o no vacunados en caso que se registre un brote (dos casos confirmados) en un aula.

El secretario de Estado reiteró que se está “conversando por estas horas” con el MSP sobre el tema, con el objetivo de que “el día que empiecen las clases se puedan flexibilizar los límites en favor de las comunidades educativas”.

En este sentido, no descartó que pueda haber cambios: “Todo el tiempo está habiendo cambios, desde que empezó la pandemia. Cambia el contexto y hay elementos nuevos. La vamos conversando y buscando los mejores caminos”.

La cúpula del MSP anunció este miércoles que de ahora en más los escolares y liceales que tienen la pauta vacunal completa -dos o tres dosis dependiendo del caso- no deberán realizar cuarentena si se registra un brote en su clase. Esto rige también para quienes hayan padecido coronavirus en los últimos 60 días.

Sin embargo, los niños con una dosis o ninguna, se podrán reintegrar al aula al octavo día de la última exposición al caso positivo. Este retorno no está supeditado a un test con resultado negativo.