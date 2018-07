Daniel Martínez aseguró que no recibió una propuesta para ser candidato

También sostuvo que nunca fue el objetivo de su vida ser presidente.

El actual Intendente de Montevideo evitó pronunciarse con respecto a una posible precandidatura a la Presidencia. Aseguró que es un tema que lo definirá el Frente Amplio en su congreso de diciembre y que “hay tiempo para ver qué pasa”.

“Todavía que yo sepa nadie me ha propuesto. Yo con total tranquilidad. Nunca fue el objetivo de mi vida ser presidente de la República, tampoco intendente. El objetivo de mi vida era ser ingeniero. No es un tema que me voy a desvelar”.