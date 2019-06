Daniel Martínez: “Estoy convencido de que la distribución de riqueza empeoraría si el Partido Nacional gana las elecciones”

Por su parte, Luis Lacalle Pou calificó de irresponsable en el manejo de los recursos que realizó el Frente Amplio.

Estos días Sanguinetti dijo que el país está hipotecado y el ministro Danilo Astori respondió que siempre se debe escuchar la opinión de Sanguinetti porque sabe de países hipotecados.

El precandidato colorado volvió a la carga acusando al ministro de triplicar la deuda pública y advirtió que el legado que recibirá el próximo gobierno es complejo.

“El déficit fiscal de 5 % del PBI, de 2.500 millones de dólares. Lo que digo sí es que no está quebrado. Va a estarlo si no levantamos la hipoteca”, consideró el precandidato colorado.

En similar sentido, para Luis Lacalle Pou el Frente Amplio debe explicar las cifras económicas actuales de desempleo, déficit fiscal, deuda pública y cierre de empresas pese al crecimiento económico sostenido durante 16 años.

¿Cómo y por qué hay 5.000 uruguayos que viven de comer basura? No comen de la torta que dice el gobierno que hay. Dicen que son 200 no más, porque no es el padre, la madre o el hijo de alguno de ellos. Después tendrían que explicar por qué crecen los asentamientos. Tienen déficit porque son unos irresponsables manejando los recursos y ni siquiera le llegaron a los que más lo necesitan.

Desde el oficialismo, Daniel Martínez aseguró estar preocupado por el déficit pero no cree en las políticas de shock para solucionarlo.

El exintendente defendió el manejo económico del Gobierno porque “en la época de blancos y colorados la riqueza estaba peor distribuida”. Así se expresó: