Daniel Martínez reflexionó sobre la sanción del Plenario a Sendic: “Unos cuantos en el mundo y en Uruguay deberían aprender de la rigurosidad con que el FA aplica el concepto de ética”

El intendente sostuvo que la ética "es una cosa fija".

El precandidato oficialista habló de la importancia de la ética:

Primero, la ética no es una línea que se corre diez centímetros para acá o allá. Ni siquiera un milímetro para un lado, es una cosa fija. Eso hace ir al extremo. Salvo en Suecia, que a una viceministra la hicieron renunciar por comprar un chocolate con una tarjeta corporativa y en Uruguay, que un vicepresidente, por no hacer uso correcto de una tarjeta corporativa, su fuerza política lo hace renunciar, no hay experiencias en el mundo.