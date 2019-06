Daniel Martínez votó con “mucha serenidad” y consideró que no cree que la fórmula quede definida esta noche: “Compartiré cualquier situación con buena onda”

"Hasta no estar seguro, me parecería soberbio hablar de fórmulas", apuntó.

El precandidato frenteamplista Daniel Martínez votó este domingo en la zona de Pocitos:

“Soy re cabalero para el fútbol, también para los exámenes de facultad. Tengo mucha serenidad, pase lo que pase soy un hombre feliz y seguiré siéndolo.

Compartiré en cualquier situación con los otros precandidatos, con buena onda. No he hablado nada sobre la fórmula, no creo que quede esta noche.

Hasta no estar seguro, me parecería soberbio hablar de fórmulas. En el Frente Amplio ha habido diferentes resoluciones sobre la votación en las internas y las fórmulas presidenciales”.