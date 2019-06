Danilo Astori criticó las propuestas de los precandidatos Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi respecto a cómo reducir el gasto público

Además, el ministro de Economía afirmó que el expresidente Julio María Sanguinetti está “profundamente equivocado” cuando dice que el país “está hipotecado”.

En Melo, el ministro de Economía y Finanzas criticó las propuestas de la oposición porque, entiende, no están enmarcadas dentro de un “proyecto país” y respondió a los dichos del expresidente Sanguinetti.

“El doctor Sanguinetti sabe lo que es un país hipotecado, conoce lo que es un país hipotecado. Así que hay que escuchar siempre sus opiniones porque tiene experiencia al respecto”.

El ministro dijo que el expresidente está “profundamente equivocado”; destacó que las reservas que tiene el país hoy equivalen al 30 % de lo que produce en un año.

“¿Eso es estar hipotecado? Bueno, la verdad que… Creo que está profundamente equivocado”.

El ministro dijo que en la oposición no ve “proyectos de país”, sino presentaciones de personas y muchos cambios de sectores y de partidos.

“Y después he visto muchas incongruencias, muchas inconsistencias, y en algunos casos he visto cuentas que no cierran. Por ejemplo, yo no sé cómo se hace para crear 100.000 puestos de trabajo. Quien propone eso tampoco sabe cómo se crean los 100.000 puestos de trabajo, porque si lo supiera lo diría”.

Astori también se refirió a las propuestas de Lacalle Pou y Ernesto Talvi para bajar el gasto público en entre 900 y 1.000 millones de dólares, y reiteró que hay que “conocer el gasto público uruguayo”.

“También sin decir cómo se hace y al mismo tiempo cometiendo errores. Luego vi una propuesta que subió un poco más esta cifra, y anunció la rebaja de 1.000 millones de dólares también sin decir cómo era”.