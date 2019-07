Danilo Astori dijo que la situación de Venezuela es un “horror” y que es “muy difícil” evitar decir que es una dictadura

Por su parte, Javier Miranda dijo que evita pronunciarse para no provocar una discusión interna con sectores que no están dispuestos a decir que es una dictadura.

Si bien Astori comparte la posición del gobierno uruguayo sobre Venezuela, a favor del diálogo, también dice que la situación política en ese país es “un horror”.

“No hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay independencia de poderes. Entonces, es muy difícil evitar decir que Venezuela es una dictadura, que hay que tratar de superar”.

“Estaré siempre a favor del diálogo, pero tengamos en cuenta que lo de Venezuela es un horror”.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que condena las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero por su posición institucional no se pronunció sobre si es una dictadura o no.

“No quiero entrar en ese juego, dictadura sí dictadura no. Estoy dando argumentos. Y no lo voy a decir porque no quiero ser funcional a provocar una discusión en la interna del Frente con algunos sectores que no están dispuestos a decir que es una dictadura”.

“Porque tengo una responsabilidad institucional como presidente de una fuerza política que tiene opiniones distintas en este punto”.