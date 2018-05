Danilo Astori: “No soy candidato y no sé si lo voy a ser”

El comentario entre los presentes era uno: acabamos de escuchar palabras del candidato. Algunos aseguraban que la disertación en ADM fue la antesala de la campaña del ministro de Economía.

Danilo Astori dedicó la primera parte de su disertación, titulada “Nuestro lugar en el mundo”, a reflexionar sobre la política y los tiempos complejos que generan enojo y desencanto. Se refirió a los cuestionamientos éticos y las denuncias de corrupción; y la dificultad para reconocer los cambios positivos que Uruguay logró en los últimos años. Los moderadores preguntaron a quién iba dirigido el mensaje.

“Me parece que la palabra mensaje me queda grande. He pretendido reflexionar en voz alta junto a todos ustedes”, respondió Astori.

El público insistió y preguntó sobre sus propuestas para mejorar la economía del país en caso de ser candidato presidencial. Astori respondió:

“Propuestas no puedo hacer porque no soy candidato y no sé si lo voy a ser. Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto”.