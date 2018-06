Danilo Astori sobre una posible candidatura: “No sé qué voy a hacer”

El ministro de Economía se reunió con el expresidente Mujica en su chacra.

El ministro de Economía Danilo Astori dijo que recién está comenzando un proceso de conversación. Aseguró que habló con Mujica sobre la situación del Uruguay y la región, el funcionamiento del Frente Amplio, así como temas electorales en términos genéricos.

“No quiero comentar detalles de la reunión pero la respuesta concreta es negativa. No hay decisión. Seguiremos conversando sobre estos temas. No se está postergando la decisión, porque nunca estuvo fijada en el tiempo. Sinceramente, desde el punto de vista personal, no sé qué voy a hacer. Tampoco tengo apuro en resolverlo. Creo que estas cosas hay que meditarlas”.