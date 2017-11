Danilo Astori y su presunta candidatura: “Mientras me sienta bien, siempre voy a tener ganas”

El ministro de Economía, Danilo Astori, había dicho en una entrevista en radio El Espectador que “ganas no le faltan” para ser candidato. Esta vez, lo repitió en Florida:

No hay ninguna definición al respecto, me habrán escuchado decir que me parece muy temprano hablar de candidaturas, faltando dos años para las elecciones… es mucho tiempo para empezar a distraerse con estas cosas. Por eso les digo que no tengo ninguna decisión tomada.

Hace poco me hicieron una entrevista radial y me preguntaron si yo tendría ganas y yo contesté afirmativamente, mientras me sienta bien siempre voy a tener ganas. Pero eso no significa que haya tomado una decisión al respecto, porque no es cuestión de tener solamente ganas.