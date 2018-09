Darío Pérez: “Si no estudias y no te informas y vas por la superficie y talenteas como que sabes, entonces ocurren cosas como estas”

El diputado de la Liga Federal dijo que no votará el proyecto de reforma de la Caja Militar porque "existe un menoscabo para los sectores de menores ingresos dentro de las Fuerzas Armadas".

Las declaraciones del diputado Darío Pérez

Yo apoyo la reforma del servicio de retiro de los militares, hay unas situaciones dentro de la reforma que están afectando a los más pobres. Concretamente estoy hablando de los que ganan una quinta parte dela canasta básica familiar, los que en un 40 % están por debajo de la línea de pobreza. Estoy hablando de los que un 60 % viven en asentamientos y que la disminución notoria de sus retiros los va a llevar más a la pobreza. Yo no sé qué fue lo que pasó, hubo algunos descuidos en la promulgación de la ley que hace que para una situación ideal en la que una persona entra con 18 años y se va con 48 años, en el caso de un soldado o marinero, puede llegar a ni tan siquiera obtener su tasa de remplazo de 85 % y lo que llega a obtener es un 76,5 %. Ni siquiera se cumple con la ley con el 85 %.

Además de eso si te agarra con un ingreso de algún año más, puede llegar a no generar la causal jubilatoria. Por ejemplo, sanidad de las FF.AA. donde un técnico de 20 largos o 30 ingresa al servicio y tampoco va a poder generar su causal jubilatoria. Existen una cantidad de cuestiones técnicas que exigen un mayor estudio. Yo estoy de acuerdo con la reforma pero no en afectar a los más pobres. Algunos podrían llegar a ganar la mitad de lo que eventualmente podrían si esta ley tuviera una promulgación diferente. Yo no participé de las discusiones, primero por una situación familiar y segundo porque pasan mucho tiempo discutiendo al cuete. Existe un menoscabo para los sectores de menores ingresos dentro de las Fuerzas Armadas. Este planteo es de mucha gente que estudió y se informó. Porque si no estudias y no te informas y vas por la superficie y talenteas como que sabes, entonces ocurren cosas como estas.