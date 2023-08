Datos preliminares del censo "confirman que crecimiento poblacional ya casi va a dejar de existir" en Uruguay, dice especialista

“Quizás nos impresiona porque siempre nos parece en nuestras intuiciones que crecer es un síntoma de vitalidad de la población, pero no es así. De hecho, las poblaciones más prósperas no son las que ven crecer su población”, agregó Pardo.

Los primeros datos del censo nacional indican que la población uruguaya no solo no creció sino que estaría por debajo de los 3,5 millones.

Esos primeros datos muestran que la población uruguaya no creció a la par de lo que se proyectaba; sin embargo, según señala el demógrafo e investigador del Programa de Población de la Universidad de la República, Ignacio Pardo, que la población no crezca no necesariamente debe leerse de forma negativa.

“Lo que esperábamos es un crecimiento poblacional leve desde 2011 -cuando se hizo el último censo- al 2023. Aparentemente ese crecimiento leve va a ser más leve de lo esperado, y seguramente esto en términos de números, según comentaba el director del Instituto Nacional de Estadística, va a dejar a la población uruguaya debajo de los 3,5 millones”, apuntó Pardo en diálogo con Telemundo.

Esta situación, dijo el especialista, “confirma que Uruguay es un país donde el crecimiento poblacional ya casi va a dejar de existir; por lo tanto, no es esperable que la población uruguaya siga creciendo”. “Lo que sí es esperable es que se procesen otro cambios, como que siga sucediendo el envejecimiento poblacional paulatino, o cambios en la distribución territorial o de la estructura de las familias”, agregó.

El especialista señaló además que el impacto de las migraciones no suele ser tanto como a veces se cree y que es esperable que al finalizar el proceso de los datos del censo se constate un aumento del envejecimiento de la población en el país.

“Quizás nos impresiona porque siempre nos parece en nuestras intuiciones que crecer es un síntoma de vitalidad de la población, pero no es así. De hecho, las poblaciones más prósperas no son las que ven crecer su población”, agregó Pardo.