De 2016 a 2019 se duplicó la cantidad de personas que duermen en la calle

En la madrugada del 9 de abril equipos del Mides salieron a hacer un censo para actualizar los datos de Montevideo.

En los últimos tres años se duplicó la cantidad de personas que duermen en la calle: pasó de 556 a 1043.

La gente que duerme en refugios pasó de 1095 a 995. En números globales, sumando los que duermen en la calle y los que van a refugios, hoy son 2038 personas.

Hay que aclarar que la metodología cambió y para hacer comparables los números el Mides resta 83 casos de personas que al momento del censo consumían drogas, por eso la cifra de aumento que da el Mides es 18,04%. Además el Mides considera a las personas en situación de calle sumando a las que van a refugios y las que duermen a la intemperie.

El Ministerio dice que es una tendencia mundial el aumento de las personas que están en la calle fundamentalmente por problemas de vínculos familiares y sociales que se rompen, además por la violencia y las drogas.

“No se puede pensar el fenómeno de calle como un problema de que son una cantidad de personas a las que hay que intervenir de determinada manera. Las personas que pasaron o que están en situación de calle son más de veinte mil. Hay una gran circulación de personas que pasan por esas situaciones. Algunas de ellas pasan mucho tiempo y otras no”, dijo Juan Pablo Labat.

Labat hablaba de factores de riesgo que empujan a la gente a la situación de calle. Y sumó a los problemas de vínculos el consumo de drogas o la salida de la cárcel u otras instituciones.

Veamos ahora otros datos que nos brinda el censo:

Al presentar estos datos la ministra de Desarrollo social Marina Arismendi explicó por qué decidieron hacer el censo ahora y habló de la gente que no quiere ver estas situaciones como parte del problema.

“Estamos hablando de humanidad excedentaria. Es ese que está ahí, pero no lo quiero ver. Que el centro no se vaya a abrir en la esquina de mi casa, aunque el resto del día esté cerrado y la gente no vea nada. Creo que este es uno de los problemas más de fondo y por eso queríamos compartir estas cosas. Si hubieramos querido ocultar o no trabajar estos temas, en año electoral no hubiéramos hecho un censo y no hubiéramos presentado los datos”, dijo Arismendi.

Los datos quedaron presentados y como decía la ministra estamos en campaña electoral así que seguro será un insumo para la discusión en estas horas.

Para dar aviso sobre personas en situación de calle llamar al 0800 8798.