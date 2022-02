De cara a reunión por el BID, Peña dijo que "hay puntos de coincidencia" y que es posible llegar a un acuerdo

"Nuestro rol es el de tratar de articular y buscar una solución que atienda los reclamos de los ediles y también la prioridad que la Intendencia de Montevideo tiene en esta tema", afirmó el secretario de Estado.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, asistirá este viernes a la reunión convocada por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para llegar a un acuerdo con la oposición en la capital sobre el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El secretario de Estado dijo a Telemundo que el encuentro "es una muy buena señal" y que allí buscará articular con blancos, colorados y frenteamplistas para llegar a un consenso. Peña destacó que las posiciones entre el oficialismo y la oposición no son "tan antagónicas", por lo que es posible contemplar los planteos de todos sin que se trunque la iniciativa, que está alineada con la estrategia nacional que impulsa el Ministerio de Ambiente.

"Nuestro rol es el de tratar de articular y buscar una solución que atienda los reclamos de los ediles y también la prioridad que la Intendencia de Montevideo tiene en esta tema", afirmó el secretario de Estado.

"Faltaba esto, conversar. Si nos ponemos a conversar, quizás encontremos una solución y eso es lo que buscamos en beneficio de los montevideanos", valoró.

El referente del sector colorado Ciudadanos matizó las posturas de los ediles frenteamplistas y de la oposición en la capital. "Nadie está diciendo 'no' al crédito. Están diciendo: queremos cambiar algunos componentes, queremos abrir y discutir algunas cosas. No es un 'no' cerrado al crédito", dijo, y agregó: "Por otro lado, desde la oposición se está planteando avanzar en el saneamiento de algunos barrios, a los cuales la Intendencia no ha dicho 'no'. Ha dicho: 'Nos interesa avanzar en esos barrios'".

Asimismo, Peña dijo que el contexto político nacional pudo haber influido en el tono que adquirió la discusión. "Creo que la situación política que vive el Uruguay quizás haya llevado a niveles de crispación o una escalada en la discusión que no era la deseable, pero que uno lo entiende como actor político. Ahí tenemos que trabajar, en limar las asperezas y encontrar un camino de solución", dijo.