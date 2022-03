De Pena llegó a Uruguay, contó cómo fue su odisea para salir de Ucrania y afirmó: “No pienso volver nunca más”

Luego de pasar los últimos días en Ucrania y en medio de los ataques rusos, el jugador uruguayo fue contundente al decir que no regresará ni siquiera para buscar sus pertenencias materiales.

El futbolista Carlos de Pena arribó este martes a Uruguay, tras pasar las últimas horas viajando luego de salir de Ucrania. El jugador del Dinamo de Kiev, el club ucraniano, había quedado en medio del conflicto luego de que Rusia procediera a invadir el país el jueves de la semana pasada. Desde ese momento había intentado salir del país e insistido en los pedidos para que la gente rezara por él.

El pasado sábado, el exjugador de Nacional se trasladó primero hasta la frontera con Rumania y luego se subió a un ómnibus para llegar a la capital rumana, Bucarest. Todo el recorrido estuvo acompañado de sus compañeros brasileños y también de los jugadores del equipo ucraniano Shakhtar Donetsk, con quien se refugió en un hotel debido al conflicto.

En Montevideo, el futbolista fue tajante al decir que no piensa regresar jamás a Ucrania. "No pienso volver nunca más", afirmó. Si bien reconoció que hay un contrato laboral de por medio, insistió en que no regresará, ni siquiera para buscar sus pertenencias. "Lo que necesito ahora es estar con mi familia y mis amigos y de ninguna manera voy a volver", agregó.

Contó que cuando salían del hotel para "tomar aire", se escuchaban bombas y disparos "a menos de 600 metros".

Este tipo de situaciones son "cosas que uno nunca más se va a olvidar", agregó. En tanto, también recordó que durante 15 horas del viaje en tres estuvo con una niña de cuatro años que también pretendía regresar a su país junto con su familia, pero que finalmente falleció. "Son cosas que a uno que es padre, se pone a pensar y es duro", sostuvo entre lágrimas.

De Pena dijo que pretende ayudar a quienes quedaron en Ucrania y no pueden regresar. "Mis compañeros y gente que trabaja en el club, que siempre estuvieron cerca de mi familia (...) son cosas que me parten el alma", agregó.