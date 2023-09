"De repente siento un rafagazo de tiros, y me tiré a la cuneta": vecino llegaba a su casa cuando asesinaron al joven de 18 años en La Paz

Consultado sobre si vio el choque, respondió: “Sentí el golpe fuerte”. En tanto, dijo que, a su juicio, el barrio “es tierra de nadie”.

La Policía de Canelones se encuentra investigando las circunstancias en las que fue asesinado un joven de 18 años en la ciudad de La Paz. En ese marco, dos vecinos de la zona donde ocurrió el crimen dieron este jueves su testimonio sobre lo sucedido.

El joven fue asesinado de varios disparos durante la madrugada de este jueves: el episodio sucedió pasadas las 00:30 horas, en las inmediaciones de las calles Florencio Sánchez y Juan Russi. Un llamado al 911 alertó que había impactado con su moto contra la reja de una casa ubicada en la zona. Una vez en el lugar, personal policial junto a personal médico constataron la muerte, y en la morgue de Las Piedras se determinó que tenía tres impactos de bala a la altura del tórax. Además, un relevamiento de la zona donde ocurrió el choque encontró una huella de frenada de un auto. La Policía maneja la hipótesis de que el joven fue perseguido y le efectuaron varios disparos; ante eso, perdió el dominio de la moto e impactó contra la reja de una casa.

Un hombre que vive cerca de la vivienda contra la que chocó el joven se encontraba regresando del trabajo a su casa cuando sucedió el crimen.

“Yo venía de trabajar, y me crucé una moto y una camioneta. A la moto la perseguía una camioneta. Y de repente siento un rafagazo de tiros, y me tiré a la cuneta, fue lo que atiné a hacer, y después me metí en mi casa”, contó el hombre, y agregó: “Al rato salí y me enteré de todo”.

Consultado sobre si vio el choque, respondió: “Sentí el golpe fuerte”. En tanto, dijo que, a su juicio, el barrio “es tierra de nadie”.

En tanto, Milton, propietario de la casa contra la que chocó el joven, dijo que no sintió “nada”. “Yo vivo en la parte de arriba. Me acosté temprano y no escuché nada. Quedé helado. Al costado vive mi hijo, no sé si sintió algo él. Me quedé nervioso”, relató.