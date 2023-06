Decano de Química sobre alta salinidad en el agua: "Tenemos que darnos cuenta que esto va a durar mucho, quizá todo el año"

Álvaro Mombrú alentó las duchas de forma completa, en tiempos que se cuestiona si ducharse con el agua de OSE no puede ser malo para la salud por la exposición al vapor con trihalometanos.

El decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, advirtió este miércoles que la alta salinidad en el agua de OSE "va a durar un tiempo" y que no se resolverá automáticamente cuando caigan precipitaciones significativas sobre el sur del país.

"La gente tiene que entender que no va a llover rápidamente y que, cuando llueva, no se va solucionar, es una situación crítica. Tenemos que darnos cuenta que esto va a demorar mucho, quizá todo el año, para que termine normalizándose", alertó en diálogo con Telemundo.

El magíster en Química y doctor en Física detalló que los niveles actuales de sodio y cloruro en el agua de OSE está "pasando niveles muy altos".

"Sobre todo pensando en la ingesta. Ya tenemos un consumo de alimentos panificados, embutidos, quesos, si a eso hay que sumarle la ingesta por agua, es mucho realmente. Además no es algo por poco tempo", lamentó.

En este sentido, explicó que si se establece un nuevo aumento en la cantidad de sodio y cloruros -tal como ha trascendido en las últimas horas- marcará otro aumento "muy importante" en los valores de sodio y cloruro. "Aún el escenario más bajo de los que ha trascendido es muy importante", dijo.

En este sentido, anunció que la facultad no presentará más recomendaciones, algo que venía haciendo cada dos semanas desde que la calidad del agua se vio afectada.

"No queremos desinformar. Quien siga nuestras recomendaciones del día 14 de junio ya hoy no sé tienen vigencia. En tres días seguramente no. Es todo tan cambiante", argumentó.

En este sentido, hizo mención a una de sus recomendaciones de la semana pasada: "Recomendamos que se hirviera el agua para eliminar los trihalometanos cinco minutos antes de cocinar. Cuando aumenta de esta manera tan importante la salinidad, empieza a perder vigencia, porque cuando uno hierve el agua concentra el nivel de sodio".

De todas formas, a modo de última recomendación, enfatizó que hay que "alentar la higiene personal", en tiempos que se cuestiona si ducharse con el agua de OSE no puede ser malo para la salud por la exposición al vapor con trihalometanos. "La higiene corporal en forma completa es buena, se ventila un poco el baño y nada más", cerró.