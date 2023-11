Declaró en Fiscalía el director de Identificación Civil por caso Marset: "Teníamos que dar el pasaporte o incurríamos en una ilegalidad"

"Después que se tranca el carro todos dicen por dónde hay que pasar. Ahora son todos todólogos, pero mucha gentes desconocía eso", dijo José Luis Rondán.

La causa judicial a cargo del fiscal Alejandro Machado que busca determinar si existieron ilegalidades en la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset continuó este martes con la declaración de José Luis Rondán, el director nacional de Identificación Civil. El organismo que preside es el encargado de imprimir el pasaporte y Rondán no es indagado en la causa, sino testigo.

"Como director aporté elementos técnicos para esclarecer esta situación. Cómo se genera una libreta, quién la genera. Cosas que hacen a la mecánica diaria de una emisión de pasaporte. Vinimos a echar un poco de luz a eso que parece tan confuso y es facilísimo", dijo Rondán en rueda de prensa luego de declarar.

¿Cuáles son los pasos? "Los documentos llegan desde Cancillería y nosotros los imprimimos, previa verificación de la identidad, de las huellas dactilares y de si carece o no de antecedentes criminales", explicó.

Sobre el caso en cuestión, resumió: "No había antecedentes criminales. Teníamos que darle el pasaporte. De no hacerlo hubiéramos incurrido en una ilegalidad".

Consultado acerca de si es posible atrasar o frenar la emisión del pasaporte, respondió: "Nosotros imprimimos el pasaporte. Después ya es órbita de otro ministerio que yo no me puedo meter. Lo podemos frenar si viene el certificado de antecedentes y nos dice que Marset tiene antecedentes y una causa abierta. Tenía dos causas que estaban cerradas. No lo podés frenar. Si había causas abiertas sí".

Rondán enfatizó que, de todas formas, no estaba al tanto de la peligrosidad de la persona a la que se le emitía el pasaporte. "Se corrió como cualquier otro trámite", dijo, y cerró con una metáfora: "Después que se tranca el carro todos dicen por dónde hay que pasar. Ahora son todos todólogos, pero mucha gentes desconocía eso".