Decomiso de cocaína: Heber reconoció que se cargó en Montevideo; sindicato reclama nuevo escáner

La Asociación de Funcionarios de la Aduana sostiene además que faltan funcionarios: "Apenas somos 700", dijo su presidente.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reconoció este martes que la tonelada de cocaína que fue incautada en Barcelona semanas atrás había sido cargada en el puerto de Montevideo. "El precinto es el mismo así que se cargó acá", dijo.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Aduana, Roberto Valdivieso, indicó a Telemundo que desde el sindicato hay preocupación porque la imagen del país se ve afectada: "Nos deja muy mal parados", dijo.

Valdivieso recordó que "desde hace mucho tiempo venimos reclamando la compra del escáner" y que en 2019 Pablo Ferreri, entonces subsecretario de Economía, "se comprometió públicamente a la compra de un escáner".

Reiteró que además de recursos, "a la Aduana le faltan funcionarios". "En el año 2010 éramos 2.000 funcionarios y hoy apenas somos 700, y hay una proyección que para fin de año se van a ir cerca de 200", informó. "Me consta que dedican horas y muchas más de las que tienen que hacer y se ponen la institución al hombro, pero a veces van a la guerra con un escarbadientes y esa es la verdad", agregó el dirigente sindical.

El sindicato pidió una audiencia con el presidente Luis Lacalle Pou y elaboraron un documento para presentarle, que incluye la preocupación por la falta de funcionarios y también el pedido de compra del escáner.

Valdivieso afirmó que el que tienen actualmente "no cumple la función que requieren los tiempos de hoy", y aseguró que lo que pasó con el cargamento de cocaína que llegó a Barcelona es prueba de ello. "Para el asombro de todos pasó por el puerto de Montevideo, se revisó con el escáner y en las imágenes no se ve otra cosa que no sean esas calderas", sentenció.

El ministro Heber consideró que se necesita más tecnología para controlar los cargamentos que salen del puerto. Aseguró que se están armando pliegos para realizar una licitación y así concretar la compra del escáner. "De esto hace tiempo, no es por este hecho, aunque este hecho demuestra que necesitamos mayor tecnología", sentenció.