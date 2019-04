Decurnex: “Nacional va a ir donde lo convoquen, pero no corresponde que nos hagamos cargo de un operativo de seguridad”

El presidente tricolor dijo que el club no se hará cargo de la responsabilidad del operativo de seguridad de trasladar a los hinchas de Nacional hasta el Campeón del Siglo.

Decurnex se expresó al respecto de la polémica sobre dónde se jugará el clásico del Apertura, donde Peñarol oficia como local y pretende jugarlo en el Campeón del Siglo:

No corresponde que Nacional se haga cargo de un operativo de seguridad. Yo creo que ese es un tema estrictamente del Ministerio del Interior y en este caso particular evaluamos la situación y creemos que Nacional no debe asumir la responsabilidad y mucho menos los riegos que esa responsabilidad conlleva. Yo se lo comuniqué personalmente al subsecretario Vázquez en la noche de ayer. Él me agradeció que lo haya hecho directamente con él y no de manera pública. Él quedó de evaluar la situación para ver cuáles son los pasos que el Ministerio y la AUF van a dar.

Nacional va a ir a donde el local, que en este caso es Peñarol, lo diga. Ya sea en la cancha de Peñarol o en el Estadio Centenario, lo que no está dispuesto es a asumir una responsabilidad que no le corresponde. Donde nos convoquen vamos a ir. De los diez partidos del Apertura, hemos jugado seis de visitantes lo haremos, y sea donde sea. No es un tema de costeo, es un tema de responsabilidad y de los riesgos que eso implica.