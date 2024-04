Defensa constató que "más de 1.000" militares viven en asentamientos; buscan darles una solución para el final del período de gobierno

"Nuestro compromiso es tratar de dar una mano en las Fuerzas Armadas de aquí a fin de año", dijo el ministro de Defensa.

El Ministerio de Defensa constató que “más de 1.000” integrantes de las Fuerzas Armadas viven en asentamientos o en condiciones de asentamiento. Ante ello, el gobierno pretende darles una solución habitacional o apuntalar su situación actual.

En rueda de prensa de este viernes, el ministro de Defensa Nacional, Armando Caistangdebat, consideró que “al Ejército en los últimos años se lo ha ido desarmando en muchos aspectos”: “Creo que no le podemos faltar el respeto a una institución que ha dado su vida a lo largo de los años por el país. Y creo que como país tenemos una deuda con el Ejército Nacional”.

Como ejemplo de esa “deuda”, Caistangdebat habló sobre la situación en la que viven varios de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

“Últimamente encaramos un desafío que fue tratar de que antes de fin de año no hubiera ningún integrante de las Fuerzas Armadas viviendo en un asentamiento o en condiciones de asentamiento. Para sorpresa nuestra, luego de realizado el relevamiento nos encontramos con que más de 1.000 compatriotas que han dado su vida o están dando su vida por el Ejército y por el país están en condiciones de asentamiento”, afirmó.

“De la misma forma que hay otro plan por otro lado, nuestro compromiso es tratar de dar una mano en las Fuerzas Armadas de aquí a fin de año”, agregó el ministro.

No obstante, el ministro reconoció que la tarea es compleja. “Hay gente que no quiere irse de un asentamiento, ahí hay que tratar de consolidar esa situación. Hay un compromiso de atender. Esto no es solo en Montevideo. Del relevamiento saltó que hay tres miembros de las Fuerzas Armadas que en Flores están próximos a vivir en condiciones de asentamiento. Como uruguayos tenemos un deber grande hacia ellos”, afirmó.