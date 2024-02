Defensa denunció en Fiscalía que durante gobierno del FA en 2019 se financió asistencia jurídica a militar acusado de violar DD.HH

Javier García dio cuenta a Fiscalía, según confirmó este lunes, después de su comparecencia ante la comisión de defensa nacional del Senado.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, informó al Parlamento que una investigación administrativa concluyó que en 2019, durante la administración frenteamplista, fueron usados dineros del Estado para financiar la asistencia jurídica de una persona imputada por delitos de violación a los derechos humanos.

El ministro dio cuenta a Fiscalía, según confirmó este lunes, después de su comparecencia ante la comisión de defensa nacional del Senado. Dijo que se trata de "un episodio que data el pago en el año 2019, pero que se refiere, seguramente por lo que se desprende de la investigación, a años también anteriores”.

García agregó que se trataba de un militar retirado que se encontraba en el exterior. "Y eso es lo único que sé, porque es una investigación administrativa, no sé cuál es el devenir, porque ahí mismo dice que se financió la asistencia jurídica privada porque seguramente estaba en juicio; no dice el nombre de quién es, por lo que no puedo contestarle más detalles de lo que surge de la investigación administrativa", agregó.

El ministro fue convocado este lunes a la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores. Dejará su cargo el próximo 4 de marzo, y regresará a su banca en el Parlamento. El diputado Armando Castaingdebat fue designado para el cargo.