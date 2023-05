"Dejemos de usar el Antel Arena como excusa frente a la enorme improvisación", dijo Cosse tras críticas en medio de la crisis por el agua

"Otra hubiera sido la historia si durante el gobierno del señor (Luis Alberto) Lacalle se hubiera vendido Antel, porque ahí adiós las transferencias de renta generales que hizo", dijo la intendenta.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este miércoles a los comentarios del exministro de Economía, Danilo Astori, quien aseguró que la construcción del Antel Arena -proyecto que inició cuando la ingeniera presidía la telefónica estatal- tuvo "efectos negativos sobre otras posibilidades de inversión".

“En el momento en que se toma la decisión, en esa discusión, triunfó la tesis del presidente (Tabaré) Vázquez que fue realizar el Antel Arena, seguramente con efectos negativos sobre otras posibilidades de inversión que el país tenía, una de la cuales está mostrando consecuencia en este momento, como es el caso del agua”, dijo el también exvicepresidente en una entrevista en Canal 5 días atrás.

Si bien Cosse aclaró que no "conversa con sus compañeros a través de la prensa", luego afirmó: "Antel es una empresa que financió sus propios proyectos". En esta misma línea, defendió que la empresa estatal llevó la fibra óptica al hogar, algo que hizo pasar a los uruguayos "una mejor pandemia" porque hizo que no se suspendieran las clases y muchas personas pudieran teletrabajar, aseguró.

La intendenta admitió que este proyecto no fue pensado con este objetivo pero que justamente se trata de "prever lo imprevisible". Y luego enfatizó: "Así se construye infraestructura".

"Otra hubiera sido la historia si durante el gobierno del señor (Luis Alberto) Lacalle se hubiera vendido Antel, porque ahí adiós las transferencias de renta generales que hizo", puntualizó. Aseveró que el ente volcó "cientos de millones de dólares a rentas generales" que permitió construir escuelas, liceos y hospitales.

"Dejemos de usar el Antel Arena como excusa frente a la enorme improvisación", expresó la jerarca departamental.

El expresidente José Mujica también también se mostró autocrítico acerca de las inversiones en agua potable durante su gestión (2010-2015), en el marco de la actual crisis hídrica que vive especialmente la zona sur del país. ¿Es autocrítico de su gestión en cuanto a las inversiones en el área? "Sí, sí", reconoció Mujica.

Tras las consideraciones de Cosse, Pablo Ferreri, coordinador de la Comisión de Inversiones de la IMM, pidió la palabra este miércoles para defender la gestión de Vázquez. "Formé parte orgullosamente del gobierno", sostuvo.

Ferreri, quien fue subsecretario de Economía, consideró, en primer lugar, que "no se puede comparar mecánicamente una obra contra otra". Sobre esto, arremetió: "Es una falacia".

Indicó, a su vez, que el gobierno de Vázquez "hizo plan de infraestructura que fue récord". En esta línea, defendió: "No es que no se invirtió en acceso al agua o saneamiento".

Ferreri rememoró que OSE invirtió mas de US$ 450 millones en acceso al agua y saneamiento. "No es que no hubo un plan", manifestó.

Por último, se refirió a Casupá y dijo que el gobierno se encargó de esa obra. Explicó que al tener determinada complejidad, los estudios "llevan tiempo".

Detalló que en 2017 quedó pronto el proyecto básico y tres años después el proyecto de ingeniería. Además, "se dejó acordado el financiamiento", comentó.

"(Vázquez) se encargó de dejar pronto el plan de Casupá", afirmó y luego cerró: "La pregunta es por qué este gobierno elige no hacerla".