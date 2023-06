Delegación del FA se reunió con Lacalle Pou y volvió a plantear la exoneración de la tarifa de OSE; qué dijo el presidente

"Se tomaron medidas que el Frente Amplio había reclamado en el Parlamento", valoró Fernando Pereira.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno por la crisis del agua, luego de que una delegación de la coalición de izquierda se reuniera este miércoles con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.

"Si todo lo que hubiera pasado a partir de propuestas que había efectuado el Frente Amplio, tanto en el Parlamento como en OSE y a través de distintas iniciativas, hubiera redundado en el anuncio y propuestas que ayer hizo el Poder Ejecutivo, ya sería positivo el resultado de esta reunión", expresó en rueda de prensa Pereira.

"Se tomaron medidas que el Frente Amplio había reclamado en el Parlamento, entre ellas incluir en el agua cerca de medio millón de personas, que efectivamente tiene carencias económicas importantes y no pueden enfrentar la compra de agua en un momento donde la calidad claramente va a ir desmejorando", agregó.

En segundo lugar, señaló que le dejaron planteada al presidente "un conjunto de preocupaciones". Algunas, según detalló, tienen que ver con un tema que no se habla tanto en la capital, pero que es preocupación en todo el país, relacionado "con lo agropecuario, con la sequía y lo golpeado que han quedado los pequeños y medianos productores".

"En tercer lugar, agregamos el problema de falta de agua potable en el área metropolitana a un pueblito de Artigas, Sequeira, que efectivamente tampoco le está llegando agua potable y que es un pueblo de 1.300 habitantes, pero que también tienen el mismo derecho a acceder a agua que quienes vivimos en la capital", reclamó.

A su vez, Pereira manifestó que le propusieron al presidente que convoquen al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) coordinando el equipo de Presidencia y las intendencias departamentales de Montevideo y Canelones, y que "eventualmente analice un diálogo social con empresarios, trabajadores, académicos y los partidos políticos para ver posibles respuestas a los problemas que se van a venir en los próximos días".

El presidente del FA dijo que también volvieron a plantear la posibilidad de que dejaran de cobrarle la tarifa de OSE a aquellos hogares y empresas que paguen menos de $1.000. "La respuesta en esto ha sido clara del presidente en términos negativos por entender que OSE tiene que enfrentar un conjunto de obras y que no es el momento para esa renuncia fiscal", explicó.

"Nosotros seguimos insistiendo que no le pueden cobrar lo mismo si le dan agua de calidad que si no. Pero en ese tema no nos pudimos poner de acuerdo", admitió. En cuanto al planteo del Sinae, quedó de pensarlo y seguramente en las próximas horas les responderá, añadió.

Para Pereira, "OSE ha corrido este partido siempre de atrás". En este sentido, expresó: "Desde que empezó a tomar medidas para bajar las pérdidas en la capital las bajó, pero las tendría que haber tomado en febrero cuando de alguna manera también el Frente Amplio planteaba que empezaba a haber una emergencia hídrica, faltante de agua y que OSE tenía que tomar medidas rápidas entre estas obras de infraestructura y evitar pérdidas. Muchas de ellas no las pudo hacer porque no cubrió las 1000 vacantes de OSE", criticó.

Luego, prosiguió: "Lo que la gente está esperando ahora son soluciones. Ayer empezaron a surgir algunas de las soluciones; hoy estamos de acuerdo con esas medidas".

El déficit hídrico afecta a unas 1.800.000 personas y, teniendo en cuenta esto, Pereira afirmó que "hay dos soluciones que pueden abarcar esa cantidad de habitantes". Siguiendo este planteo, explicó: "O el agua de la red, que va a tener mala calidad, o el agua embotellada, que requiere de una logística muy aceitada".

"Nosotros lo que hemos planteado es que en el Sinae se puede acordar esa logística que es donde puede estar el cuello de botella, en la distribución de agua en los hogares", concluyó.