Delgado apuntó a los indecisos: "No se puede estar ajeno, acá está en juego cómo va a ser Uruguay para adelante"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, votó este domingo por la tarde en Pocitos y en diálogo con la prensa se enfocó en llamar a los indecisos a sufragar: “Nadie puede estar ajeno a esta decisión ni quedarse en su casa”.

Delgado reconoció que la novedad de esta contienda electoral es la cantidad de indecisos que había días atrás, y consideró que podía estar vinculado a la “complejidad del referéndum”.

“Ojalá que estas 48 horas de paz, de reflexión, de bajar un poquito la adrenalina (por la veda electoral), haya servido para que la gente tome la decisión. Está en juego cómo va a ser el Uruguay para adelante. Uno puede coincidir o no, pero no puede estar ajeno”, expresó en rueda de prensa.

Interrogado sobre qué implicaba un triunfo del “Sí”, Delgado admitió que “cambiaría un poquito en algunos aspectos”, pero que “el gobierno va a seguir trabajando con su agenda”.

Sobre la petición de diálogo desde la oposición, Delgado aseguró que eso “es parte de la esencia” de Uruguay.

Consultado entonces sobre la crítica de Fernando Pereira de que había buen diálogo pero falta de avances, Delgado recordó el tiempo en que era oposición. “Fui 15 años legislador de oposición con el Frente Amplio en el gobierno. Lacalle utilizaba una frase sobre lo que vivíamos en ese tiempo: 'Jugamos como nunca, perdimos como siempre'. Todos debemos madurar en tratar de que las cosas tengan un proceso de escuchar opiniones y luego decidir”.

"Acá está en juego cómo va a ser Uruguay para adelante. Podés coincidir o no, pero lo que no se puede es estar ajeno y no tomar una decisión", dijo. pic.twitter.com/CNEQcTsfCw

— Telemundo (@TelemundoUY) March 27, 2022