Delgado aseguró que el gobierno "no se olvidó de los pueblos chicos" y dijo que "no todos los candidatos" visitan localidades del interior

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado aseguró que el gobierno "no se olvidó de los pueblos chicos" y dijo que "no todos los candidatos presidenciales" visitan localidades del interior del país.

Delgado realizó este miércoles una recorrida por cinco localidades de Rivera. La gira comenzó en Paso Hospital. "Seguramente el resto de los candidatos no van a parar en Hospital, a algunos no les interesa, otros no lo conocen y algunos hacen el calculo de cuánto tiempo les lleva", señaló.

"La primera localidad es una y después cuando haces siete en un día cansa, pero en realidad para la gente de la localidad que visitás es el momento más importante", afirmó.

Delgado indicó que ha recibido ideas, críticas y también reconocimientos para el gobierno y criticó a la oposición por no reconocer obras. "Ahí sí tenemos una diferencia, lo quiero decir con respeto porque yo respeto mucho a la gente. Las cosas son buenas o malas no en función de quién las hace, sino en función del efecto que tienen en la calidad de vida. Y a alguna gente le molesta que nosotros tengamos sensibilidad social y llegamos con soluciones que hace 30 años están esperando", subrayó.

Por último, dijo que en este año electoral hay dos opciones "seguir el rumbo de este gobierno o volver para atrás".