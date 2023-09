Delgado aseguró que el Pit-Cnt con la reforma constitucional busca "expropiar los ahorros que un millón y medio de uruguayos tienen en las AFAPs"

El secretario de la Presidencia, aseguró este jueves que la reforma constitucional que tratará de llevar a plebiscito el Pit-Cnt genera "incertidumbre".

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró este jueves que la reforma constitucional que tratará de llevar a plebiscito el Pit-Cnt genera "incertidumbre". Señaló que se busca no solo dar marcha atrás con al reforma de la seguridad social de este gobierno, sino expropiar los ahorros que 1.500.000 de uruguayos tienen en las AFAPs.

En este sentido, dijo que lo que le "preocupa", sobre todo es que US$ 22 mil millones de más de 1.550.000 uruguayos que están en ahorros individuales en cualquiera de las AFAPs -en las privadas o en las del Banco República- por esta reforma constitucional, en la medida que salga positiva, "se estatizan". Y continuó: "Las pase a manejar el Banco de Previsión Social (BPS) de acuerdo a un fideicomiso con una comisión que se crea".

El jerarca consideró, asimismo, que esta reforma crea "el peor de los mundos", que definió como la "incertidumbre" de no saber qué va a pasar "con la plata de cada uno de los uruguayos", es decir, con el ahorro individual. "Creo que estamos hablando de un tema demasiado sensible para darle sustentabilidad a que todas las futuras generación se puedan jubilar, es un tema que en Uruguay es un tema importante con la tasa de natalidad que tenemos", agregó.

"No podemos andar haciendo piruetas jurídicas con esto, tirando cosas al boleo ni generando lo peor que podemos generar: incertidumbre para adelante pero, sobre todo, para atrás porque acá se consagra la expropiación en la estatización de la plata del ahorro individual en más de 1.500.00 uruguayos que habían optado por otro sistema voluntariamente", reafirmó.

"Nosotros vamos a recorrer el país, a dar nuestra opinión, sobre todo más allá de esta reforma que se aprobó, que es la que está vigente, hablar de esto que es lo que está en juego hoy, que es mucho más que derogar la ley actual, es cambiar todo el sistema y derogar las AFAPs", subrayó. "Lo quieren debatir en la campaña electoral; vamos a incorporarlo al debate de la campaña electoral", aseveró.

Delgado apuntó: "Lo que el Frente Amplio no se animo a hacer en 15 años con mayoría propia, lo quiere hacer ahora con un plebiscito con las elecciones nacionales. Yo la verdad si soy uruguayo no me juego a dejarle la plata en manos del Banco de Previsión Social que me costó tanto ahorro y mucho menos con falta de garantías".

Además, el secretario de Presidencia consideró que "genera toda una situación jurídicamente muy inestable". Incluso, opinó que "hay situaciones jurídicamente muy discutibles".

En esta línea, puntualizó: "Hay inversiones ya hechas con portafolio de inversión realmente en rubros bien diferentes en temas vinculados a bonos o a letras, pero muchas de ellas en inversiones productivas muy potentes. Fundamentalmente en el Uruguay, también en el exterior. Y la verdad que sobre eso va generar una incertidumbre -reitero- no es plata de las AFAPs es de todos nosotros que se las dimos voluntariamente para que las administre que es nuestro ahorro voluntario e individual para poder jubilarnos con garantías", manifestó.