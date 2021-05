Delgado consideró "difícil de explicar" el paro anunciado por el Pit-Cnt

Reconoció el "derecho a hacerlo", pero no considera que sea "la mejor medida para tratar de generar soluciones" a los temas comprendidos en la plataforma de la central sindical.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señaló este viernes en rueda de prensa que el paro convocado por el Pit-Cnt para el próximo 17 de junio "es difícil de explicar".

"Es un tema muy general, y cuando son temas tan generales pierden a veces los objetivos", dijo Delgado. Sin embargo, señaló que "todo el mundo tiene derecho a hacerlo", e indicó que son los sindicatos los que resuelven "cuándo hacerlos y también las causas de por qué hacerlos".

Según detallaron desde la central sindical, la medida se toma “contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo”.

El secretario de Presidencia consideró que no es la mejor medida para encontrar soluciones a los temas que se plantean en la proclama. "Si me preguntas a mí, no me parece la mejor medida para tratar de generar soluciones sobre alguno de los temas que se pueden plantear", dijo.

Delgado, que dijo que desde el Ejecutivo y especialmente desde el Ministerio de Trabajo hay un "diálogo permanente y muy fluido" con el Pit-Cnt, señaló que el gobierno está "comprometido en todas las causas comprendidads en la plataforma del paro".