Delgado cree que FA realizará campaña contra la reforma de la seguridad social "parecida" a la que hizo por la LUC

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, consideró este martes en rueda de prensa que el Frente Amplio llevará adelante una campaña contra la reforma de la seguridad social “parecida” a la que desplegó en el marco del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Hace siete meses estábamos en una campaña por la LUC, donde el Frente Amplio salió por todo el país primero juntando firmas, mientras Uruguay se vacunaba, para derogar una serie de artículos de la LUC. Desalojos exprés, abuso policial, privatización de la educación pública, algunos de esos temas decían, y nosotros decíamos que era mentira, que no iba a pasar, que no estaba en la LUC. Fue una campaña contra la mentira y la desinformación. ¿Qué pasó? La gente ratificó la LUC y desde ese momento hasta ahora no hubo desalojo exprés, no hubo abuso policial, no se privatizó la educación”, afirmó Delgado, y agregó: “Seguramente tengamos una campaña parecida”.

En ese sentido, Delgado planteó que el “Frente Amplio va a insistir por un tema político sobre una cantidad de eslóganes que no son ciertos”.

“Una vez más, el gobierno y la coalición van a salir a demostrar que esto es una reforma necesaria. Todos saben que es una reforma necesaria, el Frente Amplio también lo sabe. Y la verdad que si se ponen en la vereda de enfrente, con eslóganes que son mentirosos sobre efectos nocivos que la reforma no tiene… si se ponen en esa posición, creo que no va a estar a la altura de las circunstancias”, apuntó el secretario de la Presidencia.

El lunes, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que si bien "es necesaria una reforma", la impulsada por el gobierno "no es la que necesita el país".

Ante este escenario, dijo Delgado, “todo el gobierno tiene que salir a comunicar lo que hace, y “después los partidos políticos del gobierno, salir a defender políticamente la gestión del gobierno”.

“Hay un gobierno poniendo acelerador, tratando de captar inversiones, generar empleo, hacer las reformas necesarias, y una cantidad de cosas más, abrirse al mundo. Vamos a defender la gestión y tratar de comunicar lo que estamos haciendo de forma más clara para que la gente lo entienda y esté informada”, agregó Delgado.