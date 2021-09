Delgado dijo que fue "extraño" que Díaz-Canel hablara de la LUC: "Se ve que tenía un trencito de lo que pasaba en Uruguay", afirmó

El secretario de Presidencia aseguró que le "sorprendió" y que le "gustó mucho" la respuesta de Lacalle.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este martes al episodio ocurrido el sábado en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuando el presidente Luis Lacalle Pou se cruzó con el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Luego que Lacalle Pou cuestionara la represión y que no se respeten los derechos humanos en varios países, entre ellos Cuba, Díaz-Canel respondió: "Escuche a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley que urgente que usted impuso".

En ese sentido, Delgado afirmó que las declaraciones de Díaz-Canel le "sorprendieron". "A mí me sorprendió particularmente algunos datos, que se ve que alguno tenía un trencito de lo que pasaba en Uruguay", aseguró.

"Me pareció un poco extraño, me sorprendió que el presidente de Cuba hablara de la ley de urgente consideración. Me sorprendió mucho. Y me gustó mucho la respuesta del presidente Luis Lacalle Pou", acotó el secretario de Presidencia en rueda de prensa hoy.

Tras las declaraciones de Díaz-Canel, Lacalle Pou se tomó 50 segundos para responderle: "En mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano", afirmó el mandatario uruguayo.

"El presidente Luis Lacalle Pou es consecuente con lo que venía haciendo. Él tiene una posición que compartimos", dijo Delgado. Y puso como ejemplo el acto de asunción del mandatario uruguayo, al que no fueron invitados integrantes de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, "por considerar que había regímenes que violaban los derechos humanos. Son los mismos que en la cumbre de la Celac". "En esos ámbitos decir lo que uno piensa, con respeto pero de frente", dijo el secretario de Presidencia.

Consultado sobre si hubo consecuencias tras los dichos de Lacalle sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Delgado respondió: "No, que yo sepa no".