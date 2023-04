Delgado dijo que la visita de Leal al padre de Astesiano "puede no ser delito", pero "la explicación no le cierra a nadie"

"La fiscal actuante cerró la causa porque no encontró delito, para mí la explicación sigue sin estar", consideró el secretario de Presidencia.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, consideró este domingo que la explicación del dirigente frenteamplista Gustavo Leal acerca de su visita al padre del excustodia presidencial Alejandro Astesiano "sigue sin estar".

"Hubo una situación que sorprendió a todos. A todos nos sorprendió y sigue sorprendiendo. La explicación termina por no cerrar a nadie. Pero bueno, puede no ser un delito, eso es otra cosa. A mí me sigue sin cerrar", consideró Delgado al ser consultado por Telemundo en rueda de prensa.

Este viernes se informó que la fiscal Sabrina Flores que analiza las causas que involucran a Astesiano archivó la investigación contra el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior durante el último gobierno del Frente Amplio.

"La fiscal actuante cerró la causa porque no encontró delito, para mí la explicación sigue sin estar", insistió el nacionalista.

Flores, que tomó la causa luego de que el fiscal de Corte Juan Gómez decidiera apartar a Gabriela Fossati. Esta última había decidido comenzar a investigar a Leal luego de su encuentro con el padre de Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, condenado por varios delitos.

Según un comunicado difundido por la Fiscalía General de la Nación: "Respecto de los hechos investigados, la fiscal menciona en la solicitud el artículo 10 de la Constitución de la República que establece que 'las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe'".

"Las intencionalidades políticas que podrían subyacer de estos hechos quedan exentas de la intervención de la Fiscalía", añade Flores, que suma: "Tampoco surgen indicios que den cuenta de la intención de interferir del Sr. G.L. en la causa penal, que a la fecha de la reunión, aún se encontraba en curso".

A mediados de febrero Leal declaró ante Fossati -por ese entonces a cargo de la causa Astesiano- y tras su comparecencia se supo que había cambiado su calidad de testigo a indagado.

Días antes de eso Raúl Astesiano, de 76 años, había declarado al diario El País que el encuentro con Leal "no fue una reunión" -dado que el sociólogo no estaba invitado-, sino que "fue una visita" -por su carácter de sorpresiva-. "Vino solo. Se interesó por la situación de mi hijo", añadió.

Alejandro Astesiano fue condenado el pasado febrero a cuatro años y medio de cárcel por varios delitos: asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción entre interés público y privado.

Esta semana, además, se supo que un informe de jurídica de Fiscalía sostiene que la fiscal Fossati sí informó a Leal sobre por qué lo citaba y por qué decidió cambiar su calidad de testigo a indagado.