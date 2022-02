Delgado dijo que muchos votantes del FA se inclinarán por el "No" en el referéndum para "garantizar derechos y libertades"

El secretario de la Presidencia visitó unos 10 barrios de Durazno junto al intendente Carmelo Vidalín y otros políticos blancos.

Dirigentes del Partido Nacional y del Poder Ejecutivo recorrieron el departamento de Durazno, donde este jueves realizaron varios actos en defensa del "No" en el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Uno de ellos fue Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, quien comentó en rueda de prensa una de las principales ideas de la campaña oficialista: que la LUC tiene "mucho sentido común", y por lo tanto el voto no se definirá por la inclinación político partidaria del ciudadano.

"Genera derechos, libertades. No es un tema de a quién votaste. Es un tema del ciudadano. En la medida que un ciudadano conoce la ley, le explicás la ley, la hace propia, porque tiene que ver con sus valores y su forma de convivir", expresó Delgado a los periodistas.

"Hay mucha gente que votó al FA en la elección pasada, y como ahora no se vota presidente ni diputados, seguramente cuando vea y escuche la ley, diga: 'No, en esta prefiero ir seguro, prefiero garantizar derechos y libertades', y digan 'no'", agregó.

El jerarca aseguró que los artículos sobre seguridad pública –de los que se propone derogar 33– son algunos de los que más beneficios han demostrado.

"Recuperamos para la Policía la autoridad y la ciudadanía recuperó una Policía que la proteja. Los delitos antes subían y ahora bajan", dijo.

