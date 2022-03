Delgado dijo que sería un "desastre" derogar artículos de la LUC y que "este no es un referéndum de la revancha"

"Generaría mucha incertidumbre (...) y además dejaría a la Policía desnuda. Sería volver a estar peor que antes", expresó.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) sería un "desastre". Además, señaló que algunos defensores del "Sí" erróneamente piensan que el referéndum es una "revancha" de las elecciones nacionales de 2019.

"Yo creo que este no es un referéndum de la revancha. Lo digo fundamentalmente por algunos dirigentes del Pit-Cnt y del Frente Amplio, que piensan que están haciendo la revancha de las elecciones y en realidad no es así", dijo el dirigente nacionalista en rueda de prensa este domingo, cuando participó de una actividad partidaria a favor del "No".

"Estamos votando a favor o en contra sobre 135 artículos de una ley (de la cual) el Frente Amplio votó más de la mitad de los artículos", precisó.

Para Delgado, anular los 135 artículos "sería un desastre". "Generaría mucha incertidumbre (...) y además dejaría a la Policía desnuda. Sería volver a estar peor que antes y yo en seguridad no quiero retroceder, quiero avanzar", afirmó.

El secretario de la Presidencia señaló que su apreciación "no tiene color político", ya que la seguridad pública "atraviesa todos los barrios y todas las preferencias partidarias".

Asimismo, Delgado dijo que le consta que muchos votantes del Frente Amplio están reflexionando sobre el voto. Por eso apeló a los indecisos, y dijo que la "Ámsterdam y la Colombes ya están" definidas, refiriéndose a los que están en cada extremo.

"Yo creo que en estos dos años el gobierno y la gente tuvieron una conexión especial y, la verdad, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Cuidó a la gente, le dio amparo, protección, duplicó los CTI, consiguió las vacunas, vacunó a la gente y la gente cumplió", valoró.

"Creo que hay mucha gente que hoy, no habiendo votado a este gobierno, dice 'por lo menos le voy a dar el crédito para que sigan trabajando'", concluyó.