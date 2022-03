Delgado: "El impulso de la derogación salió del Pit-Cnt, que se llevó puesto al Frente Amplio"

El secretario de Presidencia consideró que muchos dirigentes frenteamplistas antes no estaban en contra de la LUC pero ahora sí.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, señaló que muchos dirigentes frenteamplistas que están en campaña contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) antes no estaban. Esto, en palabras de Delgado, es consecuencia del "impulso" del Pit-Cnt.

"El impulso de la derogación salió del Pit-Cnt, que se llevó puesto al Frente Amplio y después le puso un presidente", consideró el jerarca en referencia al actual líder de la coalición de izquierda Fernando Pereira.

Por otro lado, también cuestionó los dichos de Pereira, tras decir que Luis Lacalle Pou vive en una "realidad paralela" luego de su discurso en la Asamblea General. "Yo creo que habló mucho para un pedazo de su tribuna (...) y me parece que mucha gente seguramente acompañe no retroceder", dijo en un acto por el "No" en Canelones.