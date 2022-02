Delgado: es "grave" que murgas vinculen a Lacalle con consumo de drogas porque "hay límites que no se pueden pasar"

En lo que ha transcurrido del Carnaval, dos murgas han hecho referencia a un presunto consumo de droga del presidente.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cuestionó este martes a las murgas que vinculan al presidente Luis Lacalle Pou con un presunto consumo de drogas.

“No los escuché, pero me parece que es grave si es así. El Carnaval es crítico con todos, está un poco parcializado, pero es parte de la realidad, estamos en un país democrático. Cada uno tiene la opción de hacer lo que quiere y los otros la opción de verlo. Ahora, entrar con algunos temas personales que afectan el honor y la familia… me parece un terreno complicado”, dijo Delgado en rueda de prensa.

"No lo escuché, pero me parece grave. El carnaval es crítico con todos, pero entrar en temas personales que afectan honor y familia... Me hace acordar a la desagradable situación con Larrañaga" pic.twitter.com/AAXgBOGT6y

