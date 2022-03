Delgado: es "insólito" y una "falta de respeto a los que firmaron" que haya una "campaña" para anular el voto

“Dicen que van a ser legisladores por un día y llaman a votar anulado, explican cómo votar anulado. Es de antología”, dijo el secretario de la Presidencia.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cuestionó este martes la postura de los dirigentes del Frente Amplio de instar a votar anulado en el referéndum sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en el caso que la persona no haya decidido su voto.

“Es insólito que haya una campaña por el voto anulado. Es una falta de respeto para los que juntaron firmas, para los que firmaron y para la tradición uruguaya”, dijo a Telemundo el jerarca de gobierno.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, declaró a Telemundo este fin de semana en un acto por el "Sí" en el Prado que “votar en blanco es votar 'No'”.

“Si las personas no llegan a una definición, que es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el voto en blanco. Si no te definiste, votá una papeleta del 'Sí' una del 'No' y anulás el voto", dijo Cosse.

La última encuesta de Equipos marcó que hay un 28% de indecisos, cifra muy alta a falta de dos semanas para la consulta popular.

La postura de Cosse fue refrendada por otros referentes del 'Sí', como el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que en declaraciones a El País dijo que “votar en blanco probablemente sin saber es votar 'No'”. “Los que no quieren tomar partido, la posibilidad que tienen es votar anulado”, dijo, y explicó el procedimiento para anular.

Delgado aseguró que “nunca se vio en la historia del Uruguay, un país que le gusta votar, decidir, incidir”, un llamado de este tipo.

“Dicen que van a ser legisladores por un día y llaman a votar anulado, explican cómo votar anulado. Es de antología”, sentenció.

Cadena y conferencia

El secretario de la Presidencia también fue consultado si el "No" no tenía una ventaja al realizar una conferencia de prensa de varios minutos encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou el miércoles 23 de marzo frente a la cadena nacional de tiempo acotado que realizará el comando del "Sí" el martes 22.

"En la reunión (con el comando del 'Sí') les dimos la opción de hacer una cadena en vivo, de hacer una conferencia. No es lo mismo vos decir lo que querés a hacer una conferencia con una cantidad de periodistas. Igual pueden hacer una conferencia cuando quieran", respondió Delgado.

Además, agregó que los días para las transmisiones eran al revés en primera instancia, pero que en la reunión de este lunes en Torre Ejecutiva el comando del "Sí" pidió cambiar e ir el martes.