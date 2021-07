Delgado: hubo "acusaciones falsas e inaceptables" en torno al rechazo de los ediles blancos al fideicomiso en Canelones

Luego de que se frustraran los planes de la comuna, el intendente de Canelones aseguró que la "Presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad".

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró este jueves que hubo "acusaciones falsas e inaceptables" en torno al rechazo de los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado de Canelones a aprobar un fideicomiso por US$ 80 millones, que el intendente Yamandú Orsi había solicitado a la Junta Departamental para financiar obras públicas.

En diálogo con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal, Delgado dijo que "se venía hablando" sobre el fideicomiso con los ediles de la coalición multicolor. En esas conversaciones advirtieron que la propuesta del intendente tenía “grandes inconsistencias” y “había discusiones sobre la forma de presentación, sobre algunas cosas no definidas”.

La aprobación de este fideicomiso se entrecruza con las conversaciones en Rocha y en Río Negro. Allí los gobiernos departamentales son del Partido Nacional y también buscaban alcanzar mayorías especiales en las juntas departamentales para aprobar fideicomisos de obras, algo que no sucedió porque no contaron con los votos de los ediles del Frente Amplio.

“Tuve algunas charlas con Orsi, con quien tengo una buena relación. Él mismo se ofreció para que el FA pudiera votar algunos fideicomisos. Me consta que lo intentó", reconoció Delgado en la entrevista radial, y dijo que su relacionamiento con el intendente de Canelones no cambiará a partir de este episodio.

El jefe comunal divulgó un video este miércoles en el que acusó al Poder Ejecutivo de entrometerse en la política departamental para cambiar el voto de los ediles blancos proclives a votar el fideicomiso. “La Presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad. Parece que molesta que a Canelones le vaya bien. Como se dice en campaña, ‘el diablo metió la cola’”, afirmó.

Delgado señaló que estas afirmaciones no eran ciertas. "Es una información que no es correcta, hay acusaciones falsas e inaceptables. La verdad es la verdad. La única realidad es la verdad”, subrayó en diálogo con Radio Universal. “Se buscará otros mecanismos. Rescato la voluntad que tuvo Yamandú pero que no pudo concretar”, dijo a propósito de los tres fideicomisos pendientes.

La supuesta injerencia del secretario de la Presidencia también fue señalada por el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, y por el diputado canario Sebastián Sabini, del Frente Amplio.