Delgado pidió disculpas por decir que la campaña para derogar la LUC es "esquizofrénica"

"Me parece que no está bueno catalogar con enfermedades de salud mental situaciones o conductas que tienen que ver con lo político, por más erráticas que sean", afirmó.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, pidió perdón este martes por haber usado el término "esquizofrenia" para describir la campaña por el Sí en el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). "No estuvo bien y pido las disculpas del caso", dijo en rueda de prensa tras la asunción del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

El jerarca había sido cuestionado por una serie de afirmaciones que hizo en un acto del sector Aire Fresco el sábado pasado. Según consignó El Observador, Delgado expresó allí que la campaña a favor de la derogación era "un poco esquizofrénica" y que la esquizofrenia estaba "latente" en algunos militantes.

Una de las más críticas fue la psiquiatra Natalia Trenchi, quien interpeló las declaraciones a través de Twitter : “¿Cómo explicarle a la gente que los trastornos mentales no son insultos? ¿Cómo pedirles que respeten a las personas que sufren esas enfermedades?”, escribió.

Como explicarle a la gente que los trastorno mentales no son insultos? Cómo pedirles que respeten a las personas que sufren esas enfermedades? pic.twitter.com/DS9yViQzVC — Natalia Trenchi (@nataliatrenchi) January 30, 2022

Este martes, Delgado se retractó. "Tienen razón, en esto me equivoqué. Me parece que no hay que tener ningún pudor en decirlo. Primero, (quiero) pedirle disculpas a los que sufren esta enfermedad. Segundo, me parece que no está bueno catalogar con enfermedades de salud mental situaciones o conductas que tienen que ver con lo político, por más erráticas que sean", afirmó.

Y agregó: "Una cosa es la política y las conductas muy erráticas e incomprensibles de los políticos, en este caso algunos actores y voceros del Sí, y otra cosa es hacer referencia a temas de salud mental".